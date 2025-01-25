نظام غذائي منخفض السعرات وغني بالألياف

نشرت إحدى المؤثرات في مجال اللياقة البدنية، التي فقدت 36 كغم، خطة نظامها الغذائي الخالي من السعرات الحرارية، الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتينات، والذي سيساعدك في رحلة إنقاص الوزن.

ووفقًا لصفحة المؤثرة shapeshiftwithvon شاركت دليلاً واقعيًا للطعام يمكن أن يبقيك على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، مع جعلك تشعر بالشبع.

وأضافت: “إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، فإليك الأطعمة المفضلة لدي التي تبقيني ممتلئة وتساعدني على البقاء على المسار الصحيح”.

وفيما يلي الأطباق التي اقترحتها:

– 2 نصف خبزة مع نقانق دجاج وزبادي يوناني خالٍ من الدسم وفراولة ومكملات غذائية.

– سلطة تاكو تحتوي على الأرز، والديك الرومي المفروم (الذي يمكن استبداله بأي بروتين من اختيارك)، والبيكو، والصلصة، والفلفل المختلط، وفلفل الموز، والجواكامولي، والقشدة الحامضة قليلة الدسم.

– سلطة خيار مكونة من خيار، 2 بيضة، بصل، جبنة كريمية مع الثوم المعمر، فلفل، بصل أحمر، بيبروني ديك رومي (يمكنك الحصول على بيبروني دجاج)، توابل الباجيل، وتوابل السلطة العليا.

ساندويتش الديك الرومي (أو أي بروتين)، بما في ذلك الكعك الخالي من الكربوهيدرات، واللحوم، والمخللات، والخردل، والمايونيز قليل الدسم، والجبن قليل الدسم.

– بيتزا مصنوعة من خبز البيجل الخالي من الكربوهيدرات، والجبن قليل الدسم، وبيبروني الدجاج، وصلصة البيتزا.

– الفلفل المحشو والخضراوات، بما في ذلك الفلفل والدجاج والأرز والصلصة والقشدة الحامضة الخالية من الدهون وفلفل الموز والبروكلي.

– صدور دجاج مع خضراوات متنوعة

النقانق والبطاطس المقلية: نقانق تشيتشيك، خبز ذكي خالٍ من الكربوهيدرات، بطاطس مقلية وجبن قليل الدسم.

– فطائر البروتين مع شراب خالٍ من السكر، وسجق الدجاج، والموز، والبيض.

وأوضحت مؤثرة اللياقة البدنية أن الوجبات مثل أطباق الزبادي اليوناني ولفائف الديك الرومي (أو أي نوع من البروتين) تجعلك تشعر بالشبع لوقت أطول، وتساعد في الحفاظ على العضلات في حالة نقص السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة خيارات ذكية من الكربوهيدرات تخدم غرض الحصص المتوازنة، وإضافة الخضراوات الغنية بالألياف أو الأطباق الجانبية للسيطرة على الجوع حتى لا تبحث باستمرار عن الوجبات الخفيفة.

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