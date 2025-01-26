القائد العام لحركة العدل والمساواة السودانية يهنئ الشعب بتحرير مصفاة الجيلي

وجه القائد العام لحركة العدل والمساواة السودانية “الفريق عمدة طاهر حماد” تهانيه الحارة للشعب السوداني بمناسبة الانتصارات المتتالية، وعلى رأسها تحرير مصفاة الجيلي من قبل القوات المسلحة والقوات المشتركة، بمساندة المقاومة الشعبية والأجهزة النظامية.

وأكد ثقته في قدرة القوات المسلحة والقوات المشتركة على تحرير كامل الأراضي قريبًا، داعيًا إلى الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، مع إحسان معاملة الأسرى.