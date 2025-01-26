الاستثمار تبحث مجالات التعاون الدولي والترويج للاستثمار مع الخارجية

التقت الاستاذه احلام مدني مهدي سبيل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السبت بالدكتور على يوسف وزير الخارجيه، وبحث اللقاء مجالات التعاون بين وزارة الخارجية والاستثمار.

وضم اللقاء مدير الشؤون العربية و الاسيوية السفير عمر عبسي وسفير السودان لدى اليابان والامين العام للمجلس القومي للمناطق الحره الأستاذ منتصر خالد.

واوضحت وزيرة الاستثمار الاستاذه احلام مدني مهدي في تصريح لسونا أن الهدف من اللقاء بحث التعاون والتنسيق بين الوزارتين خاصة في مجال التعاون الدولي بجانب الترويج للاستثمار عبر النوافذ الدبلوماسية السودانيه والبعثات .

واشارت الى ان الاجتماع ناقش حزمة من الموضوعات المشتركة ممثلة في التعاون المشترك والاتفاقيات الثنائية وعمل اللجان الوزارية وتفعيل عمل اللجنة الروسية بجانب المنظمات والتعااون في مجال العمل الإنساني.

وقالت تم بجانب ذلك تنسيق وترتيب العمل على عقد مذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات المختصة في عمل الاستثمار في المناطق الحرة بغرض نقل الخبرات والتدريب للاستفادة من تجارب المحيط الإقليمي.

وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد أقامة ملتقى للدبلوماسين بالتعاون مع وزارة الخارجية بعد اجازة قانون الاستثمار مؤكدة ضرورة النهوض بها والاستفادة من الخبرات الإقليمية في عمل المناطق الحرة خاصة دولة الصين.

وأشارت إلى تبني قيام ورش عمل تعريفية بالتعاون مع وزارة الخارجية وإبتعاث خبراء ومستشارين لتقديم التجارب والخبرات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختصة على تطوير البنيات الاساسية في المناطق الحرة العاملة والتي سيتم إقامتها في المناطق الحرة حتى تكون جاذبة للاستثمار مثل الكهرباء والمياه والاستفادة من ساحل البحر الأحمر في مشروعات مناطق حرة متخصصة تهدف إلى دعم الصادر والصناعات التصديرية التي تعتمد على الخدمات وربطها بالدول المجاورة.

وقالت لابد من بناء شراكات استراتيجية مع الدول المتقدمة مثل الصين وتركيا وروسيا والاستفادة من موقع السودان الجغرافي.