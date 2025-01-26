الفرقة السادسة مشاة بالفاشر :معركة الفاشر كبدت المليشيا خسائر مادية وبشرية لن تتمكن من تعويضها

قالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ان الإنتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات والمستنفرين امس الجمعة على مليشيا ال دقلو الإرهابية المتمردة ومرتزقتها والتي شنت هجومها على الفاشر من خمسة محاور، قالت ان تلك الإنتصارات قد رفعت الروح المعنوية لجميع القوات بالفاشر وزادت من عزيمتها وإصرارا على المضي في طريق الفداء والتضحية للزود عن الفاشر وكل شبر من ارض السودان دنسته المليشيا.

واهدت الفرقة السادسة مشاة إنتصارات الفاشر الى القائد العام لقوات الشعب المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن ونوابه وهيئة أركانه ولمواطني الفاشر ولجميع ابناء الشعب السوداني كما هنأتهم بالتقاء الجيوش في الخرطوم.

واكدت الفرقة السادسة مشاة في ايجازها الصحفي اليومي ان الخسائر التي منيت بها المليشيا المتمردة خلال معارك الأمس بالفاشر كانت كبيرة جدا ولن تتمكن من تعويصها ابدا، مبينة ان خسائرها من القتلى قد تجاوز ال٤٠٠ قتيلا و٧٥٠ جريحا ومصابا بالإضافة إلى ١٥٠ اسيرا

وحول خسائر المليشيا في الآليات اوضح الايجاز الصحفي ان المعارك قد أسفرت عن تدمير ٧٠ عربة قتالية وإستلام

٢٥ اخرى بحالة جيدة.

واوضحت الفرقة السادسة مشاة ان المليشيا قد قصفت امس احياء مدينة الفاشر بأكثر من ١٣٠ دانة من مختلف المدافع والدبابة BTR أدت إلى استشهاد ١٧ مواطنا وجرح ١٥ آخرين، كما تسبب القصف في تدمير عدد كبير من منازل المواطنين، كما دفعت المليشيا بما لا يقل عن ال١٥٠ مسيرة انتحارية لم تحدث اية خسائر تذكر.