الطقيع تحتفل بتكريم الشهداء وتحرير مدني

شرف الأستاذ فتح الرحمن محمد طه وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية ممثل والي الجزيرة إنطلاق إحتفالات منطقة الطقيع بمحلية المناقل بتحرير مدني وتكريم شهداء المنطقة .

من جانبه أكد اللواء الركن (م) عبد الله الطريفي ممثل اللجنة العليا للإستنفار و المقاومة الشعبية بالولاية أن الطقيع كانت ساهرة على الثغرة التي تليها في البوابة الشمالية لمدينة المناقل موجها الشكر والتقدير للقوات المسلحة وجميع رفقائها وشركائها الذين ضحوا بارواحهم ليضعوا حدا لمغامرات المليشيا الهالكة .

فيما قطع العميد الركن أحمد محمد علي عثمان المنسي قائد اللواء الثالث مشاة بأن الاحتفالات لا تكتمل إلا بنهاية التمرد وعودة كل نازح مشيراً لأهمية الإحتفال بالشهداء وما ينطوي على معاني الوفاء .

وقالت الأستاذة حنان الصادق ممثل محلية المناقل أن المليشيا في رمقها الاخير وسيعود كل نازح لداره وتنتهي كل مأساة بإذن الله . وأعلن ممثل الوالي أن اليوم كان للإحتفال بالشهداء وإلتحام الجيوش وعودة الناس من النزوح ناقلا تهانيء وتحيات الوالي . داعيا للشهداء بالقبول والجرحى بالشفاء وعودة المفقودين والنصر والثبات للمقاتلين وأشار إلى أن من الفعاليات المصاحبة تدشين الطاقة الشمسية بالطقيع تليها مجموعة من الخدمات .