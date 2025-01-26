مسيرة بالعباسية تقلي احتفالا بتحرير القيادة العامة والمصفاة

خرج المواطنون بالعباسية تقلي بولاية جنوب كردفان في مسيرات عفوية هادرة فرحا بانتصارات القوات المسلحة والاجهزة الاخرى والمشتركة والمستنفرين بتحرير القيادة العامة ومصفاة الجيلي من مليشيا الدعم السريع اضافة الي جبهات القتال المختلفة.

وانطلقت المسيرة من امام مقار مباني امارة تقلي وطافت شوارع المدينة الي قيادة القوات المتقدمة عمليات العباسية .واكد المدير التنفيذي المحافظ المكلف للعباسية تقلي .

الاستاذ الصديق النور خلال مخاطبته المسيرة على وقفة وتلاحم اهل العباسية تقلي مع القوات المسلحة في خندق واحد في معركة الكرامة.

وقال ان المسيرة العفوية تؤكد تعبير ا صادقا ولملحمة بطولية لتاريخ مملكة تقلي التي جسدت معني الكرامة.

وحيا الادوار المتعاظمة للقوات المسلحة والاجهزة النظامية الاخري والمشتركة والمستنفرين علي الانتصارات

في كافة جبهات القتال..

من جهته نقل قائد ثاني الفرقة العاشرة مشاه العميد ركن عثمان ابشر للجماهير المحتشدة تحايا القائد العام الفريق اول ركن البرهان.وقطع بان إرادة الشعب السوداني لن تنكسر وان النصر يأتي بتضافر جهود الشعب مع القوات المسلحة.واشار الي الهزيمة الساحقة التي تلقتها المليشيا علي يد القوات المسلحة والتي جرجرت اءيال هزيمتها متراجعة الي منطقة جبل اولياء والتي ستكون مقبرة المليشيا .

واثني علي صمود اهل الفاشر واصفا الفاشر بشنب الاسد.وامتدح سيادته دور نساء الفاشر في حمل السلاح والوقوف مع القوات المسلحة في خندق واحد دفاعا عن العرض والأرض.