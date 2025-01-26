مبارك الفاضل: نكرر المطالبة للجيش السوداني بمضاعفة جهوده لحماية المدنيين في مناطق النزاع

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إننا نهنئ القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بالتقاء جيوش أم درمان والكدرو مع جيش سلاح الإشارة والقيادة العامة

– نرى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في مسار تحرير العاصمة القومية واستعادة الأمن والاستقرار

– المليشيا بعد أن فشلت في تنفيذ مخطط الاستيلاء على السلطة أخذت تنفذ مخطط العصابات بقتل وتهجير الشعب السوداني وتدمير المؤسسات والبنية التحتية