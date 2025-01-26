كانت قاب قوسين أو أدنى من الحرب في ليبيا وفي السودان وفي أثيوبيا.. نشأت الديهي يطالب بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جنب مصر عدد من الحروب كان يمكن أن يتورط فيها أي زعيم آخر، معلقا: “الرئيس السيسي بحكمته جنبنا أكثر من 4 حروب على أربعة جبهات”.

وأشار الديهي، خلال برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء السبت، إلى أن الانتصار الحقيقي ألا تتورط في حرب بسبب ضغط جماهيري أو نفسي، مثمنا تصريحات الرئيس السيسي أن مصر تستهدف التنمية والسلام، مؤكدا أن الرئيس السيسي يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام.

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر كانت قاب قوسين أو أدنى من الحرب في ليبيا وفي السودان وفي أثيوبيا، ولكن حكمة الرئيس السيسي جنبتنا هذه الحروب، لذا فهو يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام عن جدارة.

صدى البلد