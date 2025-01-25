💌 أحلام مستغانمي: أحبتي السودانيين “هذه من تعليقاتكم المؤثرة”

أدرك حجم مسؤولياتك ومشغولياتك ، إلا إنني سأضغط عليك أكثر ليفوح عطر مدادك ربما الرياح تمر المعنيين وتسلمهم الأمانة فهي أمينة علي ذلك ولو بعد حين .

بلغي عنّا شعوب العالم أجمع بأننا في وطن يحب كل الشعوب بكل صدق وملئي جداً بالخيرات والثروات خاصةً البشرية ذات الجودة العالية والمحافظة علي طبيعة وسجايا النوايا البيضاء التي نادراً ما يغيرها ويغريها التصنع إلا من قدر بنفسه ولم يعرف قدرها .

أبلغيهم كذلك بإن السودانيين والسودانيات يريدون أن تكون كل الشعوب بطيبتهم وعفويتهم وأن يحل السلام بيننا وأن يكون السلام غاية الإنسانية كما المخلوقات الأخري البريئة هذا مع أن من هذه الطيبة والعفوية قد كلفتهم من الصبر والأرواح ما يكفي تماماً .

بالغي لهم في الوصف أكثر مما أعرف فأنتي تجدين البلاغة وما أكثر تجاربك فيها حيث عشتي المرين قبلنا ومعنا فعلمينا بذلك درساً لربما نفهم او يصيب حظ المعرفة عقولنا لنعينك ومن اختصهم ربي بخدمة غيرهم .

بلغتهم بلغتنا وبكل اللغات بلغينا ما يريدون منا فنحن رهن الإشارة لخدمتهم .