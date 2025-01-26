شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تكشف أسرار حياتها: والدي موسيقار معروف.. جعلية من هذه المنطقة “….” ودرست الجامعة بهذه الكلية “…”

كشفت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, عن بعض أسرار حياتها خلال بث مباشر مع أحد النشطاء.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكدت الفنانة المعروفة أن اسمها بالكامل إيمان عبد الله محمد شريف.

وذكرت أن والدها عبد الله محمد شريف, موسيقار معروف لدى الكثير من الناس, بولاية الجزيرة وتحديداً مدينة ود مدني, التي ولدت فيها.

https://www.facebook.com/reel/8937455729706575

كما أكدت وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن أصولها تعود لمناطق الدامر, وعطبرة, وشندي, بولاية نهر النيل.

وكشف إيمان الشريف, في حديثها عن مراحلها الدراسية التي قضتها كلها بود مدني, بداية من المدرسة الإبتدائية, والثانوية, مروراً بالجامعة مؤكدة أنها درست بالجامعة الأهلية مدني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين