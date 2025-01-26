شاهد بالفيديو.. قادة الشرق بقيادة شيبة ضرار يقيمون حفل تكريم للفنانة ندى القلعة والمحتفى بها تظهر بأزياء وتراث “البجا”

أقام عدد من عمد وقادة شرق السودان, حفل تكريم للفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, بمدينة بورتسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التكريم حضره شيبة ضرار, قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, شهد حضور كبير من أهل “البجا”.

وجاء التكريم للفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, دعماً لها بعد وقفتها القوية مع الجيش السوداني, في حربه ضد قوات الدعم السريع.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حضرت المحتفى بها حفل التكريم بأزياء قبيلة “البجا”, بشرق السودان, متمثلة في الثوب الأصفر الأنيق, وبعض الزينة كما تجري العادة عند نساء البجا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين