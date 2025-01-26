شاهد بالفيديو.. المودل والراقصة آية أفرو تفاجئ الجميع وتظهر بالنقاب وتطلب المساعدة من السودانيين في “غبيرة”

فاجأت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا, الشهيرة آية أفرو, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها بشكل غير متوقع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت أفرو, بالنقاب الكامل خلال حديثها في مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وكشفت المودل الشهيرة في حديثها أنها أصيبت بالصدمة والحزن بعد فقدانها “حقيبة”, بها أوراق هامة بسبب طفل كان معها بالسيارة.

وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها فقدت الحقيبة, بأحد شوارع حي “غبيرة”, بالعاصمة السعودية الرياض.

وطلبت آية أفرو, من جميع السودانيين, المتواجدين بغبيرة, مساعدتها على إعادة الحقيبة لها, وأعلنت عن جائزة قيمة لمن يعثر عليها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين