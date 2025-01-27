شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع عمر جبريل يهرب من قلب المعارك ويظهر وسط نساء “حكامات” يجبرن خاطره المكسور بالأغنيات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للقائد الميداني البارز بقوات الدعم السريع, عمر جبريل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر جبريل, وهو يتوسط عدد من النساء “الحكامات” اللاتي يعملن كمطربات يدعمن جنود الدعم السريع, بالأغنيات.

“الحكامات”, دعمن عمر جبريل, بأغنية وسط إعجابه وإعجاب بعض مرافقيه في جلسة “الحكامات” التي جرت بإحدى المناطق التي تسيطر عليها قوات حميدتي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد سخر عدد من المعلقين من هروب عمر جبريل من معارك الخرطوم, وبحري, والمصفاة, ومدني, حيث كتب أحدهم: (هربت من المعارك عشان تمشي تقعد مع الحكامات يجبرن خاطرك المكسور).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين