جمعية الهلال الأحمر بنهر النيل تقدم أدوات معمل طبي متكامل للمركز القومي لامتحانات الشهادة الثانوية

قدمت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل، أدوات معمل طبي متكامل للمركز القومي لامتحانات الشهادة الثانوية 2023 بمدينة عطبرة، حيث أكدت د. أمل أحمد المجذوب المدير التنفيذي لفرع الجمعية بالإنابة حرصهم على تقديم الدعم اللازم في سبيل الاطمئنان على صحة الأساتذة بالمركز وإتمام عملية التصحيح على الوجه الأمثل.

وفي ذات السياق أوضح د. مجدي عبد الغفار منسق مشروع العيادات الجوالة ان هذا الدعم الذي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه سوداني، ستلحقه عيادة جوالة تقام بالمركز لصالح المعلمين.

من جانبه ثمن الاستاذ عماد عبد القادر مدير المركز القومي لامتحانات الشهادة الثانوية، دور الهلال الأحمر السوداني الرائد في دعم العملية التعليمية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.