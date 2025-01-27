د. هيثم: التكلفة تبلغ 50 مليون دولاراً

وجه وزير الصحة ، د. هيثم محمد إبراهيم، نداءً للشركاء الخيرين والداعمين والدول الشقيقة والصناديق الدولية والمنظمات وأبناء الوطن داخل وخارج السودان، لإعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها الحرب بولاية الجزيرة، مدينة ود مدني.

وكشف الوزير، خلال تفقده أمس عددًا من المرافق الصحية بمدينة ود مدني للوقوف على حجم الدمار، ضمن وفد عضو مجلس السيادة الأستاذ صلاح الدين آدم تور، يرافقهم والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، ووزير الصحة بالولاية د. أسامة عبدالرحمن، عن وضع خطة لتأهيل 30 مستشفىً و120 مركزا صحيا خلال مئة يوم بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون دولاراً.

وشملت الزيارة مستشفيات الطواريء وجراحة العظام، ومستشفى ود مدني المرجعي للقلب، ومستشفى الجهاز الهضمي، والصندوق القومي للإمدادات الطبية.

وكشفت الزيارة حجم الدمار الذي لحق بالمستشفيات خاصة نهب الأجهزة والمعدات الطبية و نهب الاثاث الطبي، بالاضافة للتخريب الممنهج للأجهزة الكبيرة و شبكات الكهرباء و الطاقة مما يؤكد أن المليشيا إرهابية ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية باعتبار أن مرافق الصحة مرافق خدمية حيوية توفر الخدمات الصحية للمواطن.

قدم الوزير التهنئة بانتصارات القوات المسلحة، متمنياً أن تعم الانتصارات كل بقاع الوطن، وأكد أن جميع مستشفيات محلية ود مدني ستدخل الخدمة تدريجياً تمهيداً لعودة المواطنين، موجهاً بحصر المعدات الموجودة والفقد والتآلف منها وتجهيز المرافق لتقديم الخدمات الصحية وتجهيز الكوادر الصحية للعمل بها، مشيداً بالكادر الصحي الذي قدّم وما يزال يعمل في ظروف صعبة، داعياً الجميع للعمل يدًا بيد من أجل صحة المواطن.