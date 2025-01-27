والي الخرطوم يتفقد مستشفى قري ويقف على أحوال المواطنين بالريف الشمالي

زار والي الخرطوم أمس الأول مستشفى قري وتفقد أحوال المواطنين في الريف الشمالي، عقب الانتصارات التي تحققت مؤخراً بتحرير المصفاة، فك الحصار عن القيادة العامة، والتقاء الجيوش.

وأشاد الوالي بصمود المواطنين في مناطق الريف الشمالي ببحري رغم الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها. كما تفقد أوضاع مستشفى قري وعدداً من المرافق التي تعرضت لدمار ممنهج.

تحية تقدير لأبطال القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، والمشتركة، والمستنفرين، وكل من حمل السلاح وشارك في معركة العزة والكرامة، التي ستظل شاهداً على بسالة الجندي السوداني وشجاعة الشعب الأبي.

سونا