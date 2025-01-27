الاعيسر: انتهى زمن ميليشيا الدعم السريع المتمردة

رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وصل إلى القيادة العامة وخاطب جنوده.

لقد انتهى زمن التزييف والتلاعب، وزمن البيانات الزائفة التي كان يروّج لها رعاة التمرد في الخارج، وداعموهم من سُرَّاق ثورة الشعب في الداخل.

انتهى زمن خداع الناس بخطابات الناشطين، وغرف الإعلام الإلكتروني، والأسماء المستعارة، والتغطيات الصحفية والإعلامية الموجهة.

انتهى زمن ميليشيا الدعم السريع المتمردة التي أعدت لهذه الحرب طوال سنوات، وغدرت بالجيش والشعب، ومع مرور الوقت تكشفت أهدافها الحقيقية.

الحمد لله، هذا المشهد يثبت أن القيادة العسكرية تسيطر على زمام الأمور، بعد أن اتضح عمق المؤامرة التي كانت تُدبر منذ سنوات.

نحن اليوم في السودان – شعبا وجيشا وحكومة – أقوى وأكثر استعداداً لحسم هذه الفوضى.

الحقيقة هي ما سيظل بين الناس، وقد اتضح جليا ما كان يُدبر في الخفاء.

ورسالتنا اليوم للمرتزقة تحديدا هي أربع كلمات فقط: “قد أُعذر من أنذر”.

والبيان بالعمل، والأيام بيننا!

خالد الإعيسر

الأحد 26 يناير 2025م