السفير السعودي بالسودان يعلن رسمياً بداية العمل في سفارة المملكة بـ بورتسودان

الحمدلله نبدأ على بركة الله وبتوفيقه في خدمة المواطنين السودانيين وازجي بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله ” وولي العهد رئيس مجلس الوزراء “حفظه الله ” على التوجيهات السديدة لتيسير العمل القنصلي في مدينة بورتسودان بأنظمة حديثة وتقنيات متطورة .

لحمدلله نبدأ على بركة الله وبتوفيقه في خدمة المواطنين السودانيين وازجي بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله " وولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظه الله " على التوجيهات السديدة لتيسير العمل القنصلي في مدينة بورتسودان بأنظمة حديثة وتقنيات متطورة — السفير علي بن حسن جعفر (@AmbAliJafar) January 26, 2025

وسيكون عمل القنصلية ابتداء من يوم الاثنين 28 يناير 2025

رصد وتحرير – “النيلين”