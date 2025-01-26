سياسية

السفير السعودي بالسودان يعلن رسمياً بداية العمل في سفارة المملكة بـ بورتسودان

2025/01/26
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الحمدلله نبدأ على بركة الله وبتوفيقه في خدمة المواطنين السودانيين وازجي بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله ” وولي العهد رئيس مجلس الوزراء “حفظه الله ” على التوجيهات السديدة لتيسير العمل القنصلي في مدينة بورتسودان بأنظمة حديثة وتقنيات متطورة.

وسيكون عمل القنصلية ابتداء من يوم الاثنين 28 يناير 2025
رصد وتحرير – “النيلين”

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