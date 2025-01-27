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شاهد بالفيديو.. أكدت لها (الجيش متقدم بفضل دعواتك يا أم الوطن).. فتاة سودانية تعانق الفنانة ندى القلعة في الشارع العام وتدخل معها في نوبة بكاء هستيري فرحاً بانتصارات القوات المسلحة

2025/01/27
ندى القلعة الجيش

أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع مع الفنانة الشهيرة ندى القلعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد التقت الفتاة بالفنانة بأحد شوارع مدينة بورتسودان, خلال احتفال المطربة الشهيرة مع المواطنين في الشارع العام, بمناسبة تحرير الجيش, لمباني القيادة العامة.

ودخلت الفتاة في نوبة بكاء هستيري مع ندى القلعة, والتي عانقتها بشدة وذرفت معها دموع الفرح داخل السيارة التي كانت تقلها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خاطبت الفتاة, الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, قائلة: (الجيش متقدم بفضل دعواتك يا أم الوطن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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