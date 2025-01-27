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شاهد بالصور.. بعد أن وجدوا رفاته في مكان حطام الطائرة بالكباشي.. القوات المسلحة تقوم بدفن جثمان البطل الطيار وإبن السودان البار “مازن حولي” الذي استشهد داخل طائرته في يوليو 2023

2025/01/27
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اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بنشر قصة أحد شهداء القوات المسلحة السودانية.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القصة بطلها الشهيد البطل الطيار “مازن حولي”, الملقب بإبن السودان, البار.

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مازن حولي, كان قد استشهد بتاريخ 2/7/2023 إثر سقوط الطائرة (الميغ) التي كان يقودها بمنطقة الكباشي, ولم يتمكن لأسباب فنية من إستخدام المظلة.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, وجد رفاته في مكان الحطام بعد دخول الجيش للمنطقة مؤخراً، وتم دفنه بالأمس في وادي سيدنا، بمقابر قاعدة الشهيد مختار الجوية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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