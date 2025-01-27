شاهد بالصورة والفيديو.. الشاعرة والإعلامية داليا الياس في ضيافة السعودي العاشق والمحب للشعب السوداني بمنزله وتؤكد: (حمود سوداني أكتر مني)

نشرت الشاعرة والصحفية والإعلامية السودانية, المعروفة داليا الياس, مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثقت الشاعرة المعروفة لزيارة قامت بها من مكان إقامتها الحالية بالمملكة العربية السعودية.

حيث قامت داليا الياس, بزيارة صديقها الإعلامي السعودي, “حمود”, والذي اشتهر بحبه للسودانيين وتراثهم, وهو ما وضح من صداقاته بعدد من نجوم المجتمع بالسودان.

وكشف الصحفية بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, عن حب “حمود” للشعب السوداني, مؤكدة أنه سوداني, أكثر منها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين