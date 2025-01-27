شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا السودانية “لوشي” تستعرض جمالها بإطلالة مبهرة من داخل برج خليفة بدبي وتخطف قلوب “اللوايشة”

عادت نجمة الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة آلاء المبارك, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور المذيعة الشهيرة باسم “لوشي”, جاء عبر صور قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت الحسناء “لوشي”, في كامل أناقتها من داخل “برج خليفة”, الشهير بإمارة دبي, بالإمارات العربية المتحدة, وفقاً لما كتبت على التدوينة التي أرفقت معها الصور.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اكتسحت نجمة السوشيال ميديا, “الترند” بصورها التي نالت اعجاب معجبيها ومتابعيها المعروفين باسم “اللوايشة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين