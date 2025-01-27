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شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا السودانية “لوشي” تستعرض جمالها بإطلالة مبهرة من داخل برج خليفة بدبي وتخطف قلوب “اللوايشة”

2025/01/27
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عادت نجمة الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة آلاء المبارك, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور المذيعة الشهيرة باسم “لوشي”, جاء عبر صور قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وظهرت الحسناء “لوشي”, في كامل أناقتها من داخل “برج خليفة”, الشهير بإمارة دبي, بالإمارات العربية المتحدة, وفقاً لما كتبت على التدوينة التي أرفقت معها الصور.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اكتسحت نجمة السوشيال ميديا, “الترند” بصورها التي نالت اعجاب معجبيها ومتابعيها المعروفين باسم “اللوايشة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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