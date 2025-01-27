شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور ينزل الشارع ويرقص مع جنود الجيش على الطريقة العسكرية احتفالاً بانتصارات القوات المسلحة الأخيرة ويصرخ (أمن يا جن)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنان الشهير جمال فرفور, وجد حظه من الشهرة وحظي بمشاهدات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنان الشهير وهو يحتفل مع جنود الجيش بالشارع العام.

ونزل فرفور, من السيارة ليشارك الجنود الرقص على أنغام “الجلالات” العسكرية للجيش, احتفالاً بانتصارات القوات المسلحة الأخيرة بالمصفاة والقيادة العامة وعدد من المحاور.

كما ظهر المطرب المعروف, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, وهو يصرخ فرحاً (أمن يا جن) وسط تفاعل الحاضرين الاحتفال.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين