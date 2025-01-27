شاهد بالفيديو.. الجيش يصل منزل معشوق الجماهير الفنان الراحل محمود عبد العزيز والجنود يوثقون التخريب والدمار الذي خلفته قوات الدعم السريع داخل المنزل

وثق جنود بالجيش السوداني, لحظة دخولهم منزل الفنان الراحل محمود عبد العزيز, بحي المزاد, بمدينة بحري.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فقد قام أحد الجنود بتصوير منزل معشوق الجماهير والفنان الأكثر شعبية في السودان.

حيث أظهر التصوير التخريب والدمار الكبير الذي طال المنزل, بعد أن مكث فيه بعض أفراد الدعم السريع, إبان سيطرتهم على مدينة بحري.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن القوات المسلحة كانت قد بسطت سيطرتها التامة على جزء كبير من أحياء مدينة بحري, بما فيها حي المزاد, الذي يتواجد فيه منزل الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين