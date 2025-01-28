مدير شرطة البحر الأحمر يشيد بجهود الإدارات الفرعية للإدارات العامة والمتخصصة والوحدات الشرطية بالولاية

بعد تسلمه مهامه مديرا لشرطة ولاية البحر الأحمر قام اللواء شرطة دفع الله طه دفع الله بجولة تفقدية شملت إدارات السجل المدنى والجوازات والهجرة وإدارة المباحث الجنائية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات بالولاية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن السيد مدير شرطة الولاية وقف على طبيعة عمل هذه الإدارات الخدمية بالولاية مشيدا بجهودها فى تقديم معاملات خدمية متميزة للمواطنين مبينا أن تلك الخدمات تدعم العملية الأمنية وتساعد فى تحقيق الأمن الذى هو مسؤولية مشتركة بين الشرطة والمجتمع ووجه بتكثيف الجهود ومضاعفتها لتحقيق رضا طالبى هذه الخدمات بالصورة التى تبرهن مضامين ومفاهيم أن الشرطة حقيقة فى خدمة الشعب وفى ذات السياق قام سيادته بتفقد دائرتى الطوارئ والتدريب التابعتين لشرطة الولايةحيث تلقى سيادته شرحا عن سير العمل ودعا الى الإهتمام بالمظهر العام والإنضباط الأمر الذى يعكس هيبة القانون والدولة ووعد بتذليل كافة العقبات التي تعرقل وتعيق سير العمل وتوفير كافة المعينات والاحتياجات اللوجستية والفنية التى من شانها تطوير الأداء والإرتقاء به.

وعلي صعيد متصل تفقد مدير شرطة الولاية مراكز الشرطة المجتمعية بديم عرب والميرغنية وحى الجناين ودار السلام كما وقف علي المبادرة المجتمعية بالإسكان لمشروع التكية التى تعمل على إطعام عدد خمسة الف وافد من الولايات المتأثرة بالحرب .

سونا