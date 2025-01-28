عقار يلتقي هزار

وقالت الأستاذة هزار في تصريح صحفي أنها أطلعت نائب رئيس المجلس على خطط وبرامج ومشروعات الوزارة والجهود التي بذلت لعودة النشاط الرياضي في البلاد.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء تطرق إلى القضايا التي تواجه الشباب، والترتيبات الجارية لإنعقاد المؤتمر الشبابي الأول الذي سيناقش دور الشباب في نبذ خطاب الكراهية والجهوية ودعم مسيرة السلام والإعمار، مشيدة بالدور الكبير الذي ظل يقوم به الشباب في دعم وإسناد القضايا الوطنية ومسيرة البناء والتنمية.

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