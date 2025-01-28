شريان الشمال .. المشاريع الزراعية، الطاقة، الطرق والكباري

إلتقي والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بمكتبه، الاثنين، العضو المنتدب لمجموعة شركات شريان الشمال دكتور الفاتح حسين.

وإطلع الوالى خلال اللقاء علي ترتيبات مجموعة شركات شريان الشمال لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية والبنيات التحتية فى مجالات الطرق والطاقة والكهرباء والمشاريع الزراعية .

وقال العضو المنتدب لمجموعة شركات شريان الشمال أنه تم الاتفاق مع والى الشمالية

لتنفيذ عمل كبير في جميع المحاور فيما يلي المشاريع الزراعية، الطاقة، الطرق والكباري بالولاية ومواكبة مايحدث من تطور بها في جميع المجالات.