جهاز الأمن والمخابرات ولاية سنار يبادر في ترحيل الطلاب والوافدين

قدم جهاز الأمن والمخابرات بمحلية سنار حزمة من المشروعات الخدمية والاجتماعية، إلى ذلك صرح مدير الجهاز بالمحلية / مقدم أمن محمد بهاء الدين أن مشاركتهم تمثلت في ترحيل طلاب الشهادة السودانية خلال الإمتحانات المؤجلة للعام ٢٠٢٣م من منازلهم إلي مراكز الإمتحانات برعاية السيد المدير العام وإشراف مدير إدارة الأمن اللواء الدكتور محمد أحمد تيراب. بالإضافة لحصر الغياب من الطلاب .

وفي ذات السياق كانت لهم مشاركة أخرى للوقوف بجانب مواطني ولاية الجزيرة العائدين بدعمهم بمواد بترولية لتشغيل المستشفيات والطواحين وآبار المياه وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة السوباط للبترول لافتاً لإسهامهم في ترحيل مواطني جبال موية إلى قراهم بالتعاون مع اتحاد البصات.

و أكد سعادته إهتمامهم بالناحية الأمنية بتكثيف الحملات المشتركة مع الإخوة في الشرطة والإستخبارات والشرطة العسكرية وذلك بمحاربتهم للظواهر السالبة وحفظ الأمن مشيراً إلى صد المسيرات التي إستهدفت الولاية مما جعل الولاية تكاد تكون خالية تماماً من المرتزقة إلا في بعض جيوب التمرد، مثمناََ جهود القوات المسلحة والمستنفرين والمقاومة الشعبية والقوات المشتركة وكافة المساندين .