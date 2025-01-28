الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج يلتقي والي كسلا بحضور وفد الشركة السودانية للانشاء والتعمير

في اطار الاستعداد للتعمير والبناء بعد انتهاء الحرب والاستفادة من امكانيات السودانيين بالخارج استقبل الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بمباني جهاز المغتربين ببورسودان، الاثنين، اللواء الركن (م) الصادق محمد الأزرق والي ولاية كسلا بحضور وفد الشركة السودانية للإنشاء والتعمير برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد خالد عابدين والمدير العام السيد خالد محمد عوض الكريم حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والتفاكر حول التنسيق والشراكة لمرحلة الإعمار والتنمية وخاصة في مجال الإسكان والتعمير .

واشار الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج دكتور عبدالرحمن سيد أحمد الي اهمية الشراكات بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة كواحدة من المفاهيم الحديثة للتنمية من خلال المشاريع المشتركة مبيننا ان الجهاز له عدة شراكات مع جهات ومؤسسات تهتم بقضايا السودانيين بالخارج ويعمل علي تشبيك الجهات ذات الصلة.

من جانبه كشف والي ولاية كسلا اللواء الركن (م) الصادق محمد الازرق عن خطة ولايته في مجال الإسكان والتعمير مرحبا بالمزيد من الأفكار والمجهودات في هذا الإتجاه بما يسهم في تعمير وتطوير الولايةمؤكد علي ان الولاية بها من الامكانيات ما يؤهلها لتحقيق تنمية تخدم موطني الولاية داخل وخارج السودان.