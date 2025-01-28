إبراهيم جابر يلتقي وفد عموم قبيلة الجعليين

اجتمع عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الاثنين، مع وفد من عموم قبائل الجعليين برئاسة محمد إبراهيم حاج محمد، وكيل ناظر عموم القبيلة.

وأوضح وكيل ناظر عموم قبائل الجعليين في تصريح صحفي أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه قطاعي التعدين والتمويل العقاري، مشددًا على ضرورة استغلال موارد السودان لتحقيق التنمية المنشودة.

وأشاد بتضحيات وشجاعة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين في الدفاع عن الوطن، مهنئًا الشعب السوداني بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف الجبهات العسكرية. وأكد أن القوات المسلحة ستظل الحصن المنيع ورمز العزة والسيادة، مشيرًا إلى دعم ومساندة القبيلة لها في معركة الكرامة والعزة.

كما عبّر ناظر عموم قبائل الجعليين عن أمله في أن تشهد البلاد مزيدًا من التطور والنماء، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

سونا