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ترتيبات لدخول 10 محطات وقود للخدمة بمدني بعد إكتمال الصيانة
دعا الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف أصحاب محطات الوقود العاملة بمدني للإسراع في تأهيل وصيانة المحطات لدخولها الخدمة.
وقال خلال إفتتاح محطة (أويل انرجي) بالسوق الجديد بمدني برفقة والي الجزيرة وأعضاء اللجنة الأمنية إن محطات خدمة الوقود تعرضت للتدمير شأنها وبقية الخدمات الأخرى كالمياة والكهرباء والمرافق الصحية وحتى دور العبادة لم تسلم من تدمير ونهب ملشيا الدعم السريع المتمردة.
وأعلن أبو شوك في تصريح (لسونا) أن الفترة القادمة ستشهد دخول 10 محطات وقود للخدمة بعد إكتمال عمليات الصيانة والتأهيل وإعادة التأهيل حتي يتمكن الموطن من العودة ليجد الخدمات متوفرة وأشار لإستمرار أعمال الصيانة والتأهيل بكافة المرافق الخدمية بمدينة مدني.
سونا