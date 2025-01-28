ترتيبات لدخول 10 محطات وقود للخدمة بمدني بعد إكتمال الصيانة

دعا الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف أصحاب محطات الوقود العاملة بمدني للإسراع في تأهيل وصيانة المحطات لدخولها الخدمة.

وقال خلال إفتتاح محطة (أويل انرجي) بالسوق الجديد بمدني برفقة والي الجزيرة وأعضاء اللجنة الأمنية إن محطات خدمة الوقود تعرضت للتدمير شأنها وبقية الخدمات الأخرى كالمياة والكهرباء والمرافق الصحية وحتى دور العبادة لم تسلم من تدمير ونهب ملشيا الدعم السريع المتمردة.