والي الشمالية يعزي أسرة الشهيد حسن مبارك حسن بمنطقة السليم

وأشار مدير منظمة الشهيد بالولاية عمار الفكي إلى الشهادة والاستشهاد كما أشار إلى المكانة الرفيعة التي اختصها المولى عز وجل الشهداء ، وترحم على شهداء معركة الكرامة الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، وقال إن الشهيد حسن من ضمن شباب السودان الذين قطعوا العهد بتطهير البلاد من دنس ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومن عاونها .