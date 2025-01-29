سياسية

والي الشمالية يعزي أسرة الشهيد حسن مبارك حسن بمنطقة السليم

2025/01/29
sudanarmy005
الجيش السوداني
قدم والي الشمالية عابدين عوض الله ولجنة امن الولاية والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير، واجب العزاء لأسرة الشهيد حسن مبارك حسن،بالسليم ،والذي استشهد بمسارح العمليات بالخرطوم.
وأشار مدير منظمة الشهيد بالولاية عمار الفكي إلى الشهادة والاستشهاد كما أشار إلى المكانة الرفيعة التي اختصها المولى عز وجل الشهداء ، وترحم على شهداء معركة الكرامة الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، وقال إن الشهيد حسن من ضمن شباب السودان الذين قطعوا العهد بتطهير البلاد من دنس ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومن عاونها .
سونا

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