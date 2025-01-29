سياسية
الأمير عبدالقادر منعم منصور يهنئ الشعب السوداني والقوات المسلحة بانتصارات معركة الكرامة
أعرب الأمير عبدالقادر منعم منصور أمير عموم قبائل دار حمر، ووكيل الإمارة الأمير منعم عبدالقادر منعم منصور، وأعضاء المكتب التنفيذي، والشراتي، والشيوخ، وأعيان القبيلة عن تهانيهم الحارة للشعب السوداني وقواته المسلحة، وللقوات المقاتلة المساندة لها في معركة الكرامة، بما في ذلك قوات جهاز الأمن، والقوات المشتركة، والمقاومة الشعبية، وكتائب البراء، وكل المستنفرين، وذلك بمناسبة الانتصارات العظيمة التي تحققت يوم الجمعة.
وأكد الأمير على فخره بفك الحصار عن القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، والتحام متحركات الجيش مع سلاح الإشارة، واسترداد مصفاة الخرطوم من قبضة المتمردين.
كما حيا الأمير عبدالقادر الشجاعة والصبر والإقدام الذي أبدته القوات المسلحة والقوات المشتركة في مدينة الفاشر، والتي تصدت ببسالة للعدوان المتكرر، متمنياً الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
وأشار إلى أن هذه الانتصارات تعد مقدمة لاستعادة كامل تراب الوطن.
سونا