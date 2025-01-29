الأمير عبدالقادر منعم منصور يهنئ الشعب السوداني والقوات المسلحة بانتصارات معركة الكرامة

أعرب الأمير عبدالقادر منعم منصور أمير عموم قبائل دار حمر، ووكيل الإمارة الأمير منعم عبدالقادر منعم منصور، وأعضاء المكتب التنفيذي، والشراتي، والشيوخ، وأعيان القبيلة عن تهانيهم الحارة للشعب السوداني وقواته المسلحة، وللقوات المقاتلة المساندة لها في معركة الكرامة، بما في ذلك قوات جهاز الأمن، والقوات المشتركة، والمقاومة الشعبية، وكتائب البراء، وكل المستنفرين، وذلك بمناسبة الانتصارات العظيمة التي تحققت يوم الجمعة.