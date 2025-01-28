رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يصل شندي ويتفقد الفرقة الثالثة مشاة

وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى مدينة شندي، وتفقد الفرقة ٣ مشاة، رافقه الفريق أول ميرغني إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية .

وفور وصوله ، تدافع المواطنون لاستقباله رافعين شعارات جيش واحد شعب واحد. معبرين عن فرحتهم بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في مختلف المحاور. وحيا سيادته مواطني مدينة شندي مشيداً بوقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة.

إلى ذلك، تلقى القائد العام للقوات المسلحة تنويرا من قائد الفرقة الثالثة مشاة بشندي حول الوضع الأمني ومستوى إستعداد ضباط وضباط صف وجنود الفرقة في معركة الكرامة الوطنية .

مشيداً بالتضحيات التي قدمتها الفرقة في سبيل بسط الأمن والاستقرار في البلاد.

سونا