مدير المالية كسلا يبحث سبل معالجة اشكالية متأخرات قطاع التعليم

بحث مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة بالانابة دكتورصلاح احمد محمد عثمان لدي لقائه اعضاء الهيئة النقابية لعمال التعليم والاتحاد المهني للمعلمين بالولاية برئاسة الأستاذ ناجي احمد عبدالله رئيس الهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية.

بحث السبل الكفيلة و الجهود الجارية لمعالجة مشكلة متاخرات مرتبات العاملين بقطاع التعليم بالولاية.

واوضح الامين العام للهيئة النقابية لعمال التعليم مواصلة الهيئة النقابية والاتحاد المهني للمعلمين لجهدهم والجلوس مع جهات الاختصاص والوقوف علي الجهود المتواصلة بوزارة المالية لمعالجة مشكلة متاخرات مرتبات العاملين بقطاع التعليم.

واشار الاستاذ بابكر ابراهيم كيلاي رئيس الاتحاد المهني للمعلمين بالانابة ان الاتحادالمهني للمعلمين والهيئة النقابية لعمال التعليم في اجتماعات مستمرة مع جهات الاختصاص بالولاية بدءا باجتماعها مع السيد والي ولاية كسلا لطرح كل اشكالات المعلمين وعدم صرف الاستحقاقات المالية رغم ما قاموا به من اداء اعمالهم وواجباتهم كاملة خلال الفترة السابقة في ظروف بالغة التعقيد.

ورحب دكتورصلاح مدير عام المالية بالانابه باعضاء الهيئة النقابية والاتحاد المهني للمعلمين بالولاية.

واشاد بجهدهم في متابعة مشكلة متاخرات مرتبات العاملين بقطاع التعليم.

واشار الي ان متاخرات مرتبات العاملين بالولاية تعتبر الهم الشاغل الذي يؤرق وزارة المالية .

وقال دكتور صلاح ان هناك جهود واحتماعات متواصله مع السيد والي الولاية ووزارة المالية لايجاد الحلول المناسبة لمتاخرات مرتبات العاملين بالولاية.