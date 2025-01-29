مديرصحة الخرطوم يتعهد بتشغيل مستشفى ام بدة ال(18) بطاقته القصوى خلال أسبوع

تعهد الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والوزير المكلف، خلال زيارته التفقدية الثلاثاء لمستشفى أم بدة الحارة 18، بدعم المستشفى بكافة مستلزمات العمل اللازمة لتشغيله بكامل طاقته وحل جميع التحديات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.

وخلال زيارته، اطلع الدكتور فتح الرحمن على جاهزية المستشفى بعد استعادته وطرد المليشيات المتمردة منه، حيث تم تأهيل جزء كبير من مرافقه ليصبح قادراً على تقديم خدمات طبية متكاملة لسكان محلية أم بدة خاصة، ومدينة أم درمان بشكل عام.

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