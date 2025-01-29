كسلا.. الادوار المنتظرة للمقاومة الشعبية في فترة مابعد الحرب والتي سترتكز على البناء والاعمار

سيرت كسلا بكل قواتها وقطاعاتها ومكوناتها قافلة الخير المتجهة إلى ولاية الجزيرة وحاضرتها مدني.

وحيا والي كسلا بالانابة الاستاذ عمر عثمان لدى مخاطبته وداع القافلة ـ حيا القوات المسلحة والقوات الأخرى المساندة لها على الانتصارات التي تحققت خلال الايام الماضية في مختلف محاور وجبهات القتال.

وقال ان السودان يمر بلحظات تاريخية ووطنية حاسمة بان التفت جموع الشعب السوداني خلف القوات المسلحة والقوات المساندة لها والتي كانت خير معين للقوات المسلحة في مسارح العمليات مشيرا إلى ان كل المناطق التي تم تحريرها ستمتد اليها قوافل الاسناد والمؤازرة.

وثمن دور لواء قطاع كسلا في تسيير القافلة التي ستكون خير معين لولاية الجزيرة واهلها وستنضم إلى ركب القوافل المساندة التي وصلت إلى ولاية الجزيرة.

من جانبه اكد اللواء ركن معاش يحيى النور نائب رئيس المقاومة الشعبية كسلا وقفتهم مع القوات المسلحة واسنادها في معركة الكرامة.

واشار إلى الادوار المنتظرة للمقاومة الشعبية في فترة مابعد الحرب والتي سترتكز على البناء والاعمار.