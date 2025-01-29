بنك أمدرمان الوطني يفتتح نافذة جديدة لدعم خدمات التأشيرات الدولية

بدأت القنصلية السعودية في بورتسودان تقديم خدماتها من خلال وكيلها في السودان، شركة “تأشير”، بالتعاون مع بنك أمدرمان الوطني. قام البنك بافتتاح نافذة للتحصيل بمقر الشركة داخل مجمع الربوة السياحي، لتسهيل عمليات الدفع المرتبطة بالتأشيرات.

كما يُتوقع افتتاح نافذة إضافية داخل صالة كبار الزوار (VIP) قريباً، حيث يمكن دفع رسوم التأشيرات بالريال السعودي أو ما يعادله بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين وتوفير موارد كبيرة من النقد الأجنبي لدى فرع البنك في بورتسودان.

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