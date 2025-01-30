إعلام سوري: الفصائل توافق على تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية

كشفت وسائل إعلام سورية، أن الفصائل السورية توافق على تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، كما ذكرت القاهرة الإخبارية.

على جانب آخر، اتفقت روسيا وسوريا، خلال زيارة وفد روسي إلى دمشق، على تطوير التعاون على أساس مبادئ الصداقة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

قالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء: زار وفد روسي رسمي مشترك بين الوزارات برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، دمشق في أول زيارة، منذ تغيير السلطة في الجمهورية العربية السورية”.

أجرى المسئولون الروس محادثة معمقة مع مدير الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر وزير الخارجية السوري أسد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، وفقًا للبيان.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه “خلال مناقشة صريحة حول كامل نطاق القضايا التي تواجه العلاقات الروسية السورية في نقطة التحول اليوم، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة الاعتماد على مبادئ الصداقة التقليدية والاحترام المتبادل بين روسيا وسوريا في التعاون الثنائي المتعدد الأوجه”.

وأكد الجانب الروسي استمرار دعمه لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، وأعرب عن استعداده لتقديم المساعدة اللازمة للشعب السوري في إعادة إعمار البلاد بعد الأزمة، بحسب البيان.

وتبادل الجانبان الآراء حول التطورات في سوريا، وتم تأكيد أهمية أن يقوم السوريون أنفسهم بحل قضاياهم الداخلية، من خلال حوار شامل يشارك فيه كل القوى السياسية وكذلك المجموعات العرقية والدينية داخل البلاد.

وذكرت الخارجية الروسية، أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات مماثلة نحو تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه والتفاهم المتبادل بين موسكو ودمشق، بما في ذلك قضايا السياسة الخارجية”.

بوابة الأهرام