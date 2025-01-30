وزير الدفاع يتفقد سلاح الإشارة والقيادة العامة ويشيد بصمود جنوده الأبطال

أشاد الفريق الركن يسن إبراهيم يس وزيرالدفاع بسلاح الإشارة ومنسوبيه من الضباط والجنود وكل القوات الموجودة في منطقة بحري العسكرية لصمودها وثباتها في وجه هجمات المليشيا المتمردة طيلة الفترة السابقة وحيا القوات التي أنجزت الإلتحام وإلتقاء الجيوش ، جاء ذلك لدى تفقده مقر سلاح الإشارة وقيادة منطقة بحري العسكرية يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة وكان في إستقبالهم اللواء الركن عبدالعزيز محمد أبكر قائد منطقة بحري العسكرية قائد سلاح الإشارة واللواء الركن بحر قائد عمليات منطقة بحري وعدد من قادة التشكيلات والوحدات بالمنطقة.

واستقبل السيد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين السيد وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس ووفده الميمون الذي ضم نائب رئيس هيئة الإستخبارات وقائد منطقة الكدرو العسكرية وعدد من القادة حيث شكر السيد رئيس هيئة الأركان وزير الدفاع مؤكدا عزم القيادة على مواصلة العمل لتدمير ماتبقى من فلول مليشيا آل دقلو مبشرا الشعب السوداني باقتراب إكتمال النصر وأن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة على العهد والوعد بالحفاظ على هذه البلاد .

من جانبه هنأ السيد وزير الدفاع رئيس هيئة الأركان بالانتصارات التي توجت بإلتقاء جيوش متحركات أم درمان بجيوش القيادة العامة وسلاح الإشارة مشيدا بالصمود التاريخي للجنود السودانيين البواسل الذين لم تلن لهم عزيمة .