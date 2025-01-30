مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يسجل زيارة تفقدية لمرور الولاية ويوجه بالإستمرار في الحملات المشتركة لرصد المخالفات وإنفاذ القانون

سجل اللواء شرطة / دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الأحمر زيارة تفقدية تعريفية لإدارة مرور الولاية حيث كان في إستقباله العميد شرطة / خالد حمدنا الله عبدالجبار مدير مرور الولاية ورؤساء أقسام وأفرع الإدارة

وترأس مدير شرطة ولاية البحر الأحمر إجتماع هيئة قيادة مرور الولاية إستمع خلاله لتنوير حول مختلف جوانب العمل والخطط والمشروعات التي تعمل الإدارة على إنفاذها أبرزها إفتتاح مركز ترخيص سنكات وتكثيف الإنتشار الميداني والحملات المرورية كما تم عرض فيلم توثيقي لإنجازات مرور البحر الأحمر والتطور الذي شهده.