بحث استعداد قوات الشرطة للاتنشار في المناطق المحررة بولاية الخرطوم

تراس الفريق شرطة محمد ابراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام مدير عام قوات الشرطة بالنيابةالاجتماع الدوري رقم(١) لسنة ٢٠٢٥ بحضور كامل اعضآء هيئة الادارة وناقش الاجتماع استعداد قوات الشرطة للاتنشار في المناطق المحررة بولاية الخرطوم ومدي استعداد قوات الشرطة للانتشار وفق خطتها لتقديم الخدمات الأمنية والجنائية توطئة لعودة المواطنين المهجرين قسرا من منازلهم للعودة.

أطمئن الاجتماع علي جاهزية كل ادارات الشرطة المعنية بتقديم الخدمات للموطنين للعودة والانتشار فور اكتمال تحرير اي منطقة وازالة مخلفات الحرب.

كما ناقش الاجتماع ايضا الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الشرطة لمنسوبيها وخرج بعددمن القرارت من شانها تعزيز وتعظيم الخدمة الاجتماعية لافراد الشرطة جديرا بالزكر ان الاجتماع استعرض ايضا التدريب وبناء القدرات لقوات الشرطة وامن علي ضرورتها والمضي قدما في الخطة التدريبية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي ان الاجتماع خرج بقرارت من شانها ان تدفع بعمل الشرطة في المناطق المحررة وتقديم خدمات شرطية مميزة للمواطنين .

المكتب الصحفي للشرطة