إبراهيم جابر وجبريل إبراهيم يتفقدان جرحى معركة الكرامة في نهر النيل

قام عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بزيارة تفقدية لجرحى ومصابي معركة الكرامة، الذين يتلقون العلاج في ولاية نهر النيل.

ورافقهم خلال الزيارة والي نهر النيل، ولجنة أمن الولاية، ومنسق حاكم إقليم دارفور، إلى جانب قيادات القوة المشتركة. وجاءت الزيارة في إطار الدعم المعنوي والميداني للمصابين، حيث أشاد المسؤولون بشجاعة القوات المشتركة وصمودها في مواجهة التحديات الأمنية.