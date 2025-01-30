نائب رئيس مجلس السيادة يطلع على ترتيبات قيام مؤتمر الشباب الأول في السودان

اطّلع نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار إير، على الترتيبات والجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتنظيم مؤتمر الشباب الأول في السودان.

جاء ذلك خلال لقائه، الاربعاء، بوزيرة الشباب والرياضة هزار عبد الرسول في مكتبه بمدينة بورتسودان. وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحفي، أن المؤتمر يهدف إلى محاربة خطاب الكراهية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة النزاعات القبلية.

وأضافت أن اللقاء تناول دور الشباب في المرحلة المقبلة، خاصة في دعم مسيرة السلام والمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من أعمال الميليشيات الإرهابية. كما ناقش الاجتماع أهمية تحرك الشباب السوداني على المستوى الإقليمي، لا سيما في إفريقيا، لتعزيز الوعي بقضاياهم وإيصال صوتهم إلى المحافل المختلفة.