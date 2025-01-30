تور يصل ولاية النيل الأبيض .. حماية مناطق الهشاشة

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي صلاح الدين آدم تور، الاربعاء، إلى ولاية النيل الأبيض يرافقه وزيرا الصحة والرى والموارد المائية الاتحاديين ووالي وسط دارفور.

وكان فى استقباله بمدينة ربك والى النيل الأبيض عمر الخليفة وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية.

واطّلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع بالولاية وجهود حكومتها فى توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ومعالجة آثار الحرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية لمعسكرات النازحين.

ووجّه سيادته بفتح غرفة مركزية بالولاية لمتابعة الانشطة الحكومية المعنية بولايات النيل الأبيض، كردفان ودارفور، داعيا وزارة الري والموارد المائية والجهات ذات الصلة بوضع الحلول الجذرية لحماية مناطق الهشاشة بالنيل الأبيض ومنع تكرار الفيضانات مستقبلاً.

وأكد أن مستحقات الولاية من الفصل الأول من موازنة العام ٢٠٢٥م التي تمت إجازتها مؤخرا سيتم دفعها بالكامل، ووعد بمتابعة مشروع الجزيرة ابا مع وزارة المالية لتجاوز المعضلات التى تعوق إكتمال مراحله النهائية.

و دعا الأستاذ صلاح الدين آدم تور إلى إعادة النظر في علاقات السودان الخارجية على ضوء ما أظهرته الحرب من مواقف الدول بما يقود السودان إلى وضع أفضل خارجياً.