نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يؤكد متانة العلاقات السودانية التركية

وجدد نائب رئيس مجلس السيادة لدى لقائه سفير تركيا بالسودان فاتح يلديز، حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه، عبر السفير التركي عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهاً إلى حرص بلاده لإنهاء الحرب في السودان ودعم مسيرة السلام موضحاً أن تركيا ستواصل جهودها لدعم وتقديم المساعدات الإنسانية و الضرورية للمتضررين.

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