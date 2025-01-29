جابر : المدفعية عطبرة واحدة من أهم قلاع النضال في معركة الكرامة

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم اليوم إلى ولاية نهر النيل يرافقه وزير المالية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

وكان في استقباله والي ولاية نهر النيل الأستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون وعدد من الوزراء وقادة الفرق والوحدات العسكرية ولجنة أمن الولاية.

وتفقد سيادته سلاح المدفعية عطبرة وتلقى تنويرا كاملا حول سير العمليات العسكرية بالولاية واطمأن على جاهزية الوحدات والروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين للذود عن سيادة الوطن ووحدته وحماية أراضيه.

وحيا سيادته لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية عطبرة بطولات القوات المسلحة مسنودة بنضال الشعب السوداني الأبي الذي خاض معركة الكرامة بجسارة وصبر وإباء مبشراً باقتراب ساعة النصر الكامل.

وقال سيادته إنه ومنذ بداية معركة الكرامة في الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ م ظلت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري والمستنفرين يحقّقون النصر تلو النصر في أكبر مسرح عملياتي تشهده البلاد.

وأكد جابر أن النصر تحقق بثبات وعزيمة ووطنية وإصرار رجال وهبوا أنفسهم وضحّوا بدمائهم متعهداً بمساندة ورعاية ودعم أسر جميع الشهداء.

ولفت سيادته إلى أن هناك معارك اقتصادية قُصد منها تدمير البلاد ونهب ثرواته خاضتها الدولة منذ البداية على راسها حتمية استبدال العملة مشدداً على أن أي شخص يرفض او يتحفّظ على هذه العملية يعد متمردا.

وأكد سيادته أن السودان يخوض ايضا معركة إعلامية كبيرة تصدت خلالها الحكومة للآليات الإعلامية الضخمة التي أرادات كسر عزيمة الشعب بجانب حرب المساعدات الإنسانية التي حاولت من خلالها بعض الجهات التسويق والترويج كذباً بأن السودان يعاني من مجاعة.