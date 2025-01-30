ترحيل 1835 أسرة لمحلية جنوب الجزيرة من المناقل

إلى ذلك جدد تنفيذي المناقل الإلتزام بتسخير كافة إمكانيات المحلية لترحيل الناجين من الحرب الى مدنهم وقراهم الآمنة مشيراً لترحيل 1835 أسرة لمحلية جنوب الجزيرة بكلفة مالية تجاوزت 30 مليون جنيها مؤكداً أن الحرب في الجزيرة إنتهت معلناً أن قرى جنوب الجزيرة اصبحت آمنة بما يشجع على العودة ومن بعد ذلك تنطلق رحلات التفويج لمدني ومتبقي المحليات وتقديم مايعين على الحياة بعد العودة من أغذية وعيادات وخدمات متوجها بالشكر للقوات المسلحة والقوات المساندة لها لدورهم في رد كيد المليشيا موجهاً رسالة شكر للمغتربين الذين تحملوا الإنفاق على الأسر في النزوح .