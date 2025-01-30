سياسية
ترحيل 1835 أسرة لمحلية جنوب الجزيرة من المناقل
ترأس الأستاذ عثمان يوسف الحاج المدير التنفيذي لمحلية المناقل، الاربعاء، برئاسة المحلية إجتماع اللجنة العليا للعودة الطوعية للمدن والقرى الآمنة بولاية الجزيرة بعد التحرير من المليشيا المتمردة وذلك بحضور اعضاء الأمنية والمستشار القانوني وديوان الزكاة والغرفة العامة للنقل وأصحاب البصات و الجهات ذات الصلة .
من جانبه أكد الأستاذ ياسر محمود نائب أمين ديوان الزكاة بالولاية إستمرار دعم الديوان لتخفيف المعاناة الناتجة عن مضاعفات الحرب وويلات النزوح حتى يرجع كل نازح لداره .
فيما أعلن الشيخ عبد المنعم أبو ضريرة رئيس لجنة الإسناد واعادة الاعمار المضي في توفير سبل الترحيل بواقع عشرة سيارات في اليوم لمدة شهر لتبدأ مرحلة الإعمار .
إلى ذلك جدد تنفيذي المناقل الإلتزام بتسخير كافة إمكانيات المحلية لترحيل الناجين من الحرب الى مدنهم وقراهم الآمنة مشيراً لترحيل 1835 أسرة لمحلية جنوب الجزيرة بكلفة مالية تجاوزت 30 مليون جنيها مؤكداً أن الحرب في الجزيرة إنتهت معلناً أن قرى جنوب الجزيرة اصبحت آمنة بما يشجع على العودة ومن بعد ذلك تنطلق رحلات التفويج لمدني ومتبقي المحليات وتقديم مايعين على الحياة بعد العودة من أغذية وعيادات وخدمات متوجها بالشكر للقوات المسلحة والقوات المساندة لها لدورهم في رد كيد المليشيا موجهاً رسالة شكر للمغتربين الذين تحملوا الإنفاق على الأسر في النزوح .
وأعلن الأمير عوض الجيد نعيمة أمير الكواهلة عن ترتيب برنامج متكامل للعودة وما بعدها وهناك لجان تعمل على إستقرار العائدين وذلك بدعم وإشراف لجنة الإسناد والأعمار .
سونا