الصياد.. دفاعا عن الارض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني

ودعت اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية الاربعاء بالتعاون مع تنسيقية عموم الجوامعة قافلة دعم وإسناد متحرك الصياد وشهد وداع القافلة رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية الفريق ركن دكتور مهندس صالح يسن صالح وعدد من قيادات المقاومة الشعبية ونائب رئيس تنسيقية عموم الجوامعة الاستاذ التجاني زين العابدين وإحتوت القافلة على كميات من المواد العينية .

وحيا رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية لدى مخاطبته وداع القافلة مجاهدات وتضحيات تنسيقية عموم الجوامعة فى كافة القضايا الوطنية ودورها وإسهامها فى معركة الكرامة.

وأكد أن القافلة تأتى في إطار التعاون القائم والمستمر مع تنسيقية عموم الجوامعة دعما وسندا للمتحركات فى الخطوط الأمامية دفاعا عن الارض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني وتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين .

وأشار أن القافلة تمثل عبور من ولايات كردفان الى ولايات دارفور .

وجدد فى حديثه إستمرار تسيير قوافل الدعم والاسناد للمقاتلين في جبهات القتال المختلفة .

من جانبه اشاد نائب رئيس تنسيقية عموم الجوامعة بجهود ودعم حكومة الولاية والمقاومة الشعبية ومجتمع الولاية للتنسيقية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري الذين يدافعون ويزيدون عن تراب الوطن.