الهيئة الشعبية لابيي : أبناء المنطقة وحدهم من يحددون مصيرها

استنكرت الهيئة الشعبية لمجتمع منطقة ابيي إتجاه حكومة الجنوب لإجراء استفتاء حول المنطقة

وقال رئيس الهيئة شول ميوين بول خلال مؤتمر صحفي الاربعاء، بدار الشرطة ببورتسودان، ان اتفاقية السلام نصت على أن يكون الاستفتاء في عام ٢٠١١ الا ان الامر لم يتم لظروف يعلمها الجميع واستدرك أن منطقة ابيي لها تاريخ ناصع في تاريخ الحركة الوطنية، وهم الان يدافعون عن الوطن ويقفون مع الجيش يقاتلون في صفوفه في معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة،

وتابع شول أن اي قرار احادي ربما يؤدي إلى نتائج عكسية في المنطقة، مترحما على شهداء معركة الكرامة وقال إن الجميع اصطف خلف الجيش خاصة وان جميعهم مستهدفون بالحرب والجيش يقوم بواجبه تجاه الحرب التي اوشكت على نهايتها، وان التاريخ سيسجل اسماء الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن.

وذكر إن قضية أبيي وجدت المتابعة من الجميع والجميع يولي لها إهتماما باعتبارها جزء أصيل من السودان، وان هذه الهيئة هي مبادرة من أبناء المنطقة ونتمنى ان تحقق أهدافها، بالخروج بابيي إلى بر الأمان والمحافظة على مكونات المنطقة، إلى جانب التعايش السلمي الذي تتميز وبه المنطقة على مر تاريخها.

وأوضح أن القضية ليست جديدة ولا وليدة اللحظة بل هي قضية تاريخية، وان أبناء أبيي يشكلون حضورا في كافة خطوات الوطن، وأضاف ان الهيئة لديها فلسفة ورؤية جديدة لابيي التي مرت بتاريخ وظروف الجميع يعلمها خاصة وان ابيي عاشت حروب ومشاكل كثيرة وهي كأرض تسع الجميع والموقف تجاه القضية واضح، واي إتفاق يحدث لايرى النور.

وزاد شول نحن كشعب نريد أن نعيش حياة كريمة بعيدة عن الحروب والمشاكسات

وإن اي خطوة أحادية تضر بالمجتمع و أنهم لايريدون ان تكون منطقه حروب واذا قامت حروب في المنطقة ستكون هي الاعنف.وان اي خطوة يجب أن تتم وفق إتفاق السلام والان نريد أن تكون. أبيي مكان للسلام وليس للحرب. وهي جزء من السودان يمكن أن تحتضن جميع السودانيين، وان أبناء أبيي هم من يقررون مصيرها